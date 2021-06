PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE CITTÀ DI FIRENZE “UT PICTURA POESIS” – V EDIZIONE

Si terrà domenica 20 giugno alle ore 16 a Firenze, nel suggestivo contesto di San Jacopo a Ripoli (Via della Scala, 64), la cerimonia di premiazione della V edizione del Premio letterario internazionale Città di Firenze 2021 “Ut pictura poesis”. La Giuria del Premio, composta dal presidente Massimo Pasqualone e da Maria Basile, Mariagrazia Genova, Elisabetta Grilli, Anna Paolella ed Eugenia Tabellione – segretario generale, ha comunicato ieri le risultanze del concorso letterario con i nomi dei vincitori e dei premiati speciali. Ha inoltre diramato i nomi delle Personalità che saranno insignite del Riconoscimento per l’impegno culturale. Grande soddisfazione è stata espressa dall’IRDI Destinazione Arte, che organizza l’evento con il patrocinio del Comune di Firenze, sia per il numero delle opere presentate in concorso, sia per la qualità delle medesime, a conferma del prestigio che il Premio letterario va consolidando in Italia e all’estero.

SEZIONE A – Poesia edita

1° classificato ex aequo: Il dovere della malinconia – Empirìa Editore – di Mihail Costantin Banciu;

Luce e tenebra. L’effimero scandire del tempo – Piazza Editore – di Gianfranco La Grassa

2° classificato: Il volo dell’anima – Aletti Editore – di Maria Luisa Parca

3° classificato: Refoli di parole – Intermedia Editore – di Elvio Angeletti

Premio speciale della Giuria:

Ogni abuso sarà punito – TraccePerLaMeta Edizioni – di Fabio Clerici

Evanescenze – Le Mezzelane Casa Editrice – di Sandra de Felice

I luoghi dell’anima. I pensieri della notte – Edizioni Sophia – di Maria Rosaria Franco

Caffè Letterario (L’idea dell’amore) – Flavius Edizioni – di Antonio Lera

Luci sparse – Pagine – di Massimo Vito Avantaggiato

Tra le nuvole e le viole – Il Tricheco Edizioni Letterarie – di Grazia Dottore

Endon. La poesia dell’interno – Natali & C. – di Giovan Pietro Passoni

Sonetti, madrigali e pioggia varia. Raccolta indifferenziata – Edizioni Tripla E – di Salvatore Romano

Relitti – Edizioni Helicon – di Stefano Gresta

¡u! – puntoacapo Editrice – di Giancarmine Fiume

SEZIONE B – Poesia inedita

1° classificato: Dei dodici (e d’altre sparse storie) – di Stefano Peressini

2° classificato: Giorni fuggiti – di Giovanni Codutti

3° classificato: Il profumo dei Kumquat – di Raffaele Trotta

Premio speciale della Giuria:

La vita nei giorni di Gabriella Paci; Sarò i tuoi occhi di Sandro Tascione; Pensieri sfogliati di Morena Festi; Silloge inedita (senza titolo) di Patrizia Baglione; Silloge inedita (senza titolo) di Eva Capriotti

SEZIONE C – Saggistica edita

1° classificato: Due volti particolari dell’ateismo italiano contemporaneo: Giulio Giorello e Massimo Cacciari (2000-2015) di Claudio Cirinei Siviero

2° classificato: Il coraggio delle emozioni (ai tempi del coronavirus) – Meltemi editore – di Gianluca Ciuffardi e Tommaso Perissi

3° classificato: L’eredità del mondo antico: archetipi e simboli. Dall’homo simbolicus all’homo religiosus. – Gli oggetti – di Angela Rossi

Premio speciale della giuria:

Il potere della coscienza. Il vero potenziale oltre i condizionamenti – EPC Editore – di Marcello Di Muzio

Dante e il romanzo della Divina Commedia Inferno – Edizioni Setteponti – di Salvatore La Moglie

Personaggi aquilani – Arkhè Edizioni – di Monica Pelliccione

Diario del nostro tempo sospeso – di Associazione Mafalda Trento APS

Ieri oggi domani – di Carmine Paradiso

SEZIONE D – Narrativa edita

1° classificato: Specchio a tre ante – Guida editori – di Annella Prisco

2° classificato: Taxi Milano25 – Edizioni San Paolo – di Alessandra Cotoloni

3° classificato: Via delle bone novelle. Racconti in quarantena – Iaed Edizioni – di Mario Narducci

Premio speciale della Giuria:

Brest. Resistenza e canti di libertà nella Polonia in fiamme – Infinito Edizioni – di Antonella Roncarolo

Masaniello innamorato ed altri racconti – Colonnese Editore – di Raffaele Messina

La lepre e il coniglio – Pegasus Edizioni – di Nicoletta Ros e Luigino Vador

Trappola per vespe – Edizioni Leucotea – di Marco Dorati

Le cronache di Alaster – Albatros – di Leonardo Tomer

La Strologa – Edizioni Lìbrati – di Matilde Menicozzi

SEZIONE E – Narrativa inedita

1° classificato: Nellie – di Piko Cordis

2° classificato: La resilienza del vetro – di Stefano Di Benedetto

3° classificato: Conta quel che rimane – di Martina Anna Buffa

Premio speciale della Giuria:

Anton – di Fausto Mancini; Missione Galileo – di Giovanni Luca Ventura; Il trafugamento – di Antonietta Aida Caruso; Un piccolo bocciolo di rosa bianca – di Pier Luigi Nanni; Storie di vita – di Elena Nugnes; A se stessa – di Lavinia Colasante

SEZIONE F – Poesia singola, edita o inedita

1° classificato: La panchina – di Liliana Capone

2° classificato: Ubriaca di te tornavo – di Roberta Alejandra Russo

3° classificato: Toscana, sogno perduto – di Pierrette Cherbonnier

Premio speciale della Giuria:

Il dono – di Grazia Depedri; La leggerezza dell’acqua – di Annalena Cimino; Non sono un burattino – di Antonio Zenadocchio; Guidami, amore gentile – di Concezio Del Principio; Fauna – di Barbara Rabita; L’eco – di Bianca Maria Romano; Per diventare materia dentro un sogno – di Lucia Lo Bianco;

Abisso – di Nicola D’Angelo; Melodie del cuore – di Marino Appignani; Ti chiamerò amore – di Igor Issorf

Premio speciale del Presidente della Giuria:

Tris. Amore Rispetto Poesia – Pascale Autore – di Fabio Salvatore Pascale; Come pioggia nera – Bertoni editore – di Orietta Romanato; Nostro fratello Giuda. Il Vangelo in poesia – Giuliano Ladolfi Editore – di Franco Casadei; All’ombra di un grande albero – Edizioni Setteponti – di Ivan Vincenzi; A Nettuno la trasparenza – di Maria Pia Putignano; L’angolo dei rifiuti – di Antonio Laneve; Simulazioni – di Giuseppe Raineri; In nome del figlio – di Licia Allara; Tratturo – di Rossella de Magistris; Damiana – Edizioni Arianna – di Vincenzo Muscarella.

Riconoscimenti speciali per l’impegno culturale

Il Comitato scientifico del Premio internazionale Città di Firenze, quinta edizione, presieduto dal prof. Massimo Pasqualone e composto da Alice Di Francescantonio, Simona Veresani, Maria Basile, Teresa Pezzi, Maria Teresa Antonarelli, Daniela D’Alessandro, Monica Ferri, Mariagrazia Genova, Sara Caramanico. ha infine deliberato di conferire Riconoscimenti per l’impegno culturale alle seguenti personalità: Giuseppe Filareto (biologo, presidente Associazione Biologi Abruzzesi), Mario Lizza (ematologo, presidente Società italiana di Sanità Pubblica e Digitale – Sezione Abruzzo), Goffredo Palmerini (giornalista e scrittore), Andrea Cirulli (past president Rotary club, promotore di solidarietà), Italo Radoccia (magistrato, docente e poeta), Giovanni Beato (scultore), Susanna Giannoni (pittrice, ceramista), Sergio Savi (fotografo d’arte), Mimmo Minuto (libraio, operatore culturale), Michele Samuele Borgia (presidente Bcc Abruzzo, docente Università di Chieti), Antonello Di Carlo (poeta e scrittore).