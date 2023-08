«PREMIO TOMMASO DA CELANO» A GIANCARLO GIANNINI, GRAZIA DI MICHELE, GIACINTO PINTO, FLAVIA FILIPPI, ANFFAS DI AVEZZANO 

Per la terza edizione, riceveranno il riconoscimento il celebre attore Giancarlo Giannini, la cantante Grazia Di Michele, i giornalisti Giacinto Pinto (TG1) e Flavia Filippo (La7), la Fondazione Anffas di Avezzano. Premio speciale alla mostra “En Camino” di Emanuele D’Ancona.

L’evento celebra il connubio tra cultura e solidarietà con la direzione artistica del maestro Davide Cavuti, che ne firma l’ideazione insieme con l’assessore alla cultura Antonella De Santis. Parteciperanno ospiti del mondo dello spettacolo, della cultura e del sociale.

La terza edizione del «Premio Tommaso da Celano» si terrà venerdì 4 agosto ore 21.30 al Castello Piccolomini di Celano (ingresso libero fino ad esaurimento posti, in caso di cattive condizioni atmosferiche all’Auditorium Fermi) e vedrà come protagonista la «Fondazione Anffas Avezzano “Giovannino Di Pangrazio”», presieduta da Domenica Di Salvatore. Verranno inoltre premiati l’attore Giancarlo Giannini, la cantante Grazia Di Michele, i giornalisti Giacinto Pinto (TG1) e Flavia Filippi (La7) che presenterà il progetto “Seconda Chance”. Nelle passate edizioni, il riconoscimento è stato assegnato a personalità del mondo della cultura come lo scrittore Remo Rapino (“Premio Campiello” 2020), l’attore Francesco Montanari, l’attrice Vanessa Gravina e ai giornalisti inviati di guerra Paolo Di Giannantonio e Angelo Macchiavello.

Il “Festival Adarte” presenta un appuntamento che vedrà protagonista la solidarietà e grandi nomi del mondo dello spettacolo, della cultura. La direzione artistica è del maestro Davide Cavuti, che curerà anche la regia della serata; la serata sarà condotta dalla giornalista Mila Cantagallo con l’organizzazione dell’assessorato alla cultura guidato da Antonella De Santis e dell’amministrazione comunale di Celano e il contributo della Regione Abruzzo.

«La terza edizione del “Premio Tommaso da Celano” – ha dichiarato l’assessore alla cultura Antonella De Santis – è un evento che parla di cultura, ma soprattutto di cultura della solidarietà, ed ecco perché vogliamo premiare quest’anno l’Anffas di Celano. Questo riconoscimento vuole essere un attestato al lavoro, alla competenza e alla passione di persone che, senza mai lamentarsi, si dedicano agli altri con uno spirito solidaristico unico che dovrebbe essere maggiormente conosciuto, apprezzato e condiviso perché sono convinta che l’importanza della solidarietà e della “restituzione” verso chi è meno fortunato sia un valore fondamentale, ed esserne messaggeri regala speranza per un futuro migliore».

Nel corso della serata ci saranno momenti di spettacolo, teatro e musica e la partecipazione della cantante Libera Candida D’Aurelio e del chitarrista Francesco Ciancetta. Nella stessa giornata, sarà inaugurata la Mostra di Fotografia “En Camino” di Emanuele D’Ancona, già pubblicata nell’omonimo libro presentato al “Salone Internazionale del libro” di Torino. Tommaso da Celano è autore del «Dies Irae» a cui compositori quali Mozart, Verdi, Berlioz, Dvořák, e tanti altri ancora, si sono ispirati per le proprie opere.

«Il “Premio Tommaso da Celano” nasce con l’intento di diffondere il pensiero e le opere di un personaggio abruzzese da troppi anni dimenticato soprattutto nel mondo dei giovani» – ha dichiarato il maestro Davide Cavuti, direttore artistico del “Premio Tommaso da Celano” e del “Festival Adarte”.

L’ultimo appuntamento del Festival di arte varia si terrà lunedì 7 agosto in Piazza IV Novembre, alle ore 21.30 con lo spettacolo di Max Giusti che porterà in scena il suo show intitolato “A tutto Max” (ingresso libero).