PRESENTATA LA LISTA “CON IMPEGNO VERSO IL DOMANI” A SANTE MARIE

E’ stata presentata questa mattina la lista “Con impegno verso il domani” in corsa per le prossime elezioni amministrative a Sante Marie. A guidarla Lorenzo Berardinetti, già sindaco, che potrà contare su un gruppo sintesi di esperienza e intraprendenza.



In campo Vincenzo Zangrilli, Simona Giuliani, Marco Rossi, Mario Dolce, Candido Caretta, Simonetta Lattanzi, Rita Paoluzzi, Valerio Stefanucci, Sabrina Tesone e Matteo Di Bernardo. “Le chiacchiere e le mistificazioni non ci rappresentano”, hanno spiegato, “la concretezza e la voglia di fare per il nostro paese che viviamo ogni giorno sì. Noi siamo con Sante Marie e per Sante Marie”.