PRESENTATA LA PRIMA GUIDA TURISTICA MULTIMEDIALE DI MONTESILVANO

E’ stato presentato questa mattina il primo volume della guida turistica di Montesilvano realizzato con contenuti multimediali, storie a fumetti, informazioni turistiche ed enigmistica e giochi. Presenti l’assessore al Turismo Deborah Comardi, il presidente della commissione Turismo con delega al Pala Dean Martin Adriano Tocco e Andrea Parisi, amministratore di Tentazione Europa, società che ha realizzato la pubblicazione.

<Oggi presentiamo la prima guida turistica multimediale della nostra città – ha affermato l’assessore Comardi – . Nonostante il periodo di emergenza sanitaria non vogliamo fermarci anzi, vogliamo puntare su una serie di progetti per valorizzare il nostro territorio nella speranza che si possa riprendere il prima possibile una vita normale. Qualche settimane fa abbiamo presentato l’Ufficio dello Iat. oggi illustriamo questo progetto dinamico rivolto ad un target familiare e realizzato da diverse professionalità. La pubblicazione a fumetti presenta molte funzioni nascoste da guardare tramite Qr-Code. E’ stata realizzata anche una cartina turistica di Montesilvano. La vera novità è quella di una guida raccontata da alcuni personaggi e da un gabbiano che spiegano la storia e le tradizioni cittadine. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato a questo progetto, oltre ad Andrea Parisi, anche Graziano Di Crescenzo, Andrea Marzii, Maria Giovanna Palermo, Francesca Savini, Rebecca Bucci e Vincenzo Lamolinara>.

<Sono felice di aver concluso un progetto al quale hanno lavorato numerose figure – ha spiegato il presidente Tocco – , un progetto particolare e unico che ha riunito insieme più competenze. Attraverso un fumetto abbiamo messo in luce le potenzialità della nostra città, una iniziativa mai fatta finora, un punto di partenza per consolidare la vocazione turistica di Montesilvano. L’Ufficio Iat, attraverso questo strumento, potrà proporre le visite turistiche nella nostra città e abbiamo pensato di inserire nella reception degli alberghi i personaggi dei fumetti. Questa è una iniziativa che potrà essere incrementata e fatta crescere negli anni>.

<Questa è una guida made in Abruzzo – ha detto Andrea Parisi – fatta con le eccellenze giovani della regione, una squadra gran parte formata da donne, le quali hanno messo a disposizione professionalità e competenze. Un progetto per il quale ringraziamo il Comune di Montesilvano. Siamo in un momento storico quello del Coronavirus che avrebbe potuto scoraggiare e invece c’è stata un’energia positiva da parte dell’Ente, una volontà lodevole di promuovere il territorio. Questa è un’avventura, come dice il titolo, tra cielo e mare . Ci sono personaggi del luogo, bambini che incontrano i cittadini dalla marina al colle. Angelo, Rocco, Sabrina e il gabbiano Adriano sono i giovani protagonisti della guida, loro spiegano nelle varie pagine tutta la città. Una guida di semplice utilizzo e per accedere ai video basterà attivare la video camera avvicinarla al QR-Code e attivare i contenuti mediali, come la mappa del comune con le descrizioni del luogo sia per il turista sia per il cittadino. Alla fine c’è anche una pagina dove scrivere le impressioni sulla città. Questo è un progetto sostenibile che potrà solo migliorare e crescere nel tempo anche estendendolo alle città limitrofe>.