PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IL CASTELLO ORSINI COLONNA DI AVEZZANO”.

Sarà presentato Venerdì 24 novembre alle ore 18.00, presso la Sala Irti del complesso ex Scuola Montessori in via Genserico Fontana, la presentazione del libro di Raffaello Di Domenico “il Castello Orsini Colonna di Avezzano”. L’evento organizzato dalla Pro Loco di Avezzano ha il supporto dell’ Amministrazione del Comune della Città.

Un appuntamento per scoprire l’architettura, la storia, i documenti dalle origini ai tempi moderni della rocca che resta testimonianza dello straordinario passaggio, nella storia del territorio, delle Famiglie Orsini-Colonna. L’arch. Raffaello Di Domenico continua, con il suo meticoloso lavoro di ricerca storica, a coinvolgere il pubblico portandolo a conoscenza dei grandi avvenimenti che hanno sconvolto o rappresentano la Marsica, nello specifico Avezzano. Vanno ricordati i documentari dall’incredibile suggestione emotiva “La Notte di Avezzano 13 gennaio 1915” rivolto al Terremoto della Marsica e “Pietraquaria dall’anno mille a oggi”. Il libro “il Castello Orsini Colonna di Avezzano” presenta importanti documenti e disegni originali risalenti al XV secolo.

Questo evento mostra quanto sia consolidata l’unione culturale nata dall’incontro della Pro Loco con Raffaello Di Domenico, una sinergia di intenti che porta a concretizzare le iniziative di tale spessore.

L’arch. Raffaello Di Domenico ricercatore, documentarista è soprattutto studioso dell’architettura medioevale. A lui si deve la raccolta di tante testimonianze non solo di portata storica ma anche derivanti dalla tradizione popolare e dalla tradizione verbale.

Saranno presenti con l’Autore:

Federico Tudico – Presidente della Pro Loco di Avezzano Antonio Socciarelli – Editore – Edizioni Kirke