Presentazione del nuovo libro di Maristella Buzzelli: “Canti della Quaresima e della Passione a Sant’Angelo, Celano”

Mercoledì 16 Aprile 2025 alle ore 16.30 presso la Sala Conferenze dell’Auditorium “Fermi” di Celano si terrà la presentazione del nuovo libro di Maristella Buzzelli, intitolato “Canti della Quaresima e della Passione a Sant’Angelo, Celano (AQ)“, un lavoro che rappresenta un’importante novità nel campo degli studi etnomusicologici. Attraverso un’approfondita ricerca sul campo, Maristella Buzzelli mette in luce il legame profondo tra comunità celanese e tradizioni spirituali, in un viaggio sonoro e antropologico che rivela l’importanza della musica come strumento di identità e coesione sociale in un contesto rituale e comunitario.

L’evento sarà un’occasione unica per approfondire la tradizione musicale della “Desolata” e della “Via Matris”, composizioni che sono diventate emblematiche della tradizione nella chiesa di Sant’Angelo, nel centro storico di Celano.

Un momento particolarmente suggestivo sarà l’esibizione dal vivo di Ermanno Vicaretti, organista e ultima voce guida di questi canti, sempre eseguiti con passione e fedeltà da più di duecento anni presso la Chiesa di Sant’Angelo, e cuore pulsante della tradizione musicale locale.

La presentazione del libro, organizzata dall’Associazione Culturale “AX Arts” in collaborazione con il Comune di Celano, vedrà anche la presenza prestigiosa di Domenico Di Virgilio, autore della Prefazione e presidente dell’Archivio Etnolinguistico Musicale Abruzzese, e sarà avvalorata dalle presenze del sindaco Settimio Santilli e del vicesindaco Piero Ianni. L’autrice, Maristella Buzzelli, offrirà dunque una riflessione sul ruolo della musica come elemento di coesione sociale e culturale e come la “Desolata” e la “Via Matris”, trascritte per la prima volta, possano divenire un patrimonio intangibile da preservare.

Ricordiamo che Maristella Buzzelli, classe 1995, è laureata in Lingue, Culture e Traduzione presso l’università “La Sapienza” di Roma con tesi magistrale comparata in Letteratura Angloamericana e Drammaturgia Musicale in collaborazione con il Conservatorio “Monteverdi” di Bolzano. Laureata altresì in Musicologia presso l’università “La Sapienza” con specializzazione in Etnomusicologia, ha conseguito un Master in Metodologie Socio-Pedagogiche negli Insegnamenti Linguistici e un Máster Universitario en Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, ottenuti rispettivamente presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e l’Università “Cardenal Herrera” di Valencia. Attualmente studia Culture e Religioni presso l’università “La Sapienza”, insegna Lingua e Letteratura Inglese e svolge attività seminariale sui rapporti tra lingua e musica presso scuole e conservatori. Nel 2023 è uscito il suo primo studio etnomusicologico: “La Settimana Santa di Scurcola Marsicana”.