Preservare correttamente il vino: guida pratica per tipologie e ambienti differenti

Ogni vino ha caratteristiche, aromi, densità e sapori diversi che impongono una certa attenzione verso le modalità di preservazione più adatte. Con questo articolo vogliamo indicare le scelte ottimali per prendersi cura della propria collezione di bottiglie, a seconda della tipologia di vino, degli spazi a disposizione e delle condizioni di conservazione richieste.

Preservare correttamente i vini per tipologia

Partire con una disamina sul tipo di ambiente in cui conservare i propri vini sarebbe inutile senza chiarire le temperature ideali e le necessità di conservazione di ciascuna tipologia. Ogni tipologia di vino ha infatti esigenze specifiche in termini di temperatura e umidità.

I vini rossi si conservano al meglio tra i 12°C e i 18°C. Temperature troppo basse potrebbero comprometterne gli aromi.

Per conservare in modo appropriato i vini bianchi è bene impostare una temperatura tra gli 8°C e i 12°C. In questo modo si può mantenere la freschezza e l’acidità dei prodotti.

è bene impostare una temperatura tra gli 8°C e i 12°C. In questo modo si può mantenere la freschezza e l’acidità dei prodotti. In modo molto simile ai vini bianchi, i vini rosé sono molto versatili, possono essere conservati intorno ai 10°C.

sono molto versatili, possono essere conservati intorno ai 10°C. Per quanto riguarda spumanti e champagne è bene impostare le temperature attorno ai 6°C, per mantenere vivace la bollicina.

Bisogna quindi fare attenzione all’ambiente e alle modalità di raffreddamento scelte a seconda della composizione dei vini presenti nella propria collezione e, nel caso in cui si disponga di diverse tipologie di vino, creare ambienti adatti a ciascuno di essi, raggruppandoli.

Pro e contro degli spazi per la conservazione dei vini

Cantina tradizionale

La soluzione più tradizionale, storica. La cantina tradizionale è l’ambiente ideale per chi possiede una collezione molto ampia di vini e intende puntare sul lungo invecchiamento. Tuttavia, non è sempre un’opzione disponibile o accessibile, sia per motivi economici che per mancanza di spazio. Tra i principali vantaggi troviamo:

Condizioni naturali ottimali come buio, temperatura costante e umidità.

Perfetta per l’invecchiamento e la conservazione a lungo termine.

Capacità elevata per grandi collezioni.

Tuttavia, ci sono anche diversi svantaggi da tenere in considerazione.

Richiede spazio dedicato e interventi strutturali

Può essere costosa da realizzare e mantenere

Raramente gestibile nei contesti domestici moderni

Cantinetta per vino

Tra le soluzioni più moderne e attente all’estetica, le cantinette per vino sono una delle scelte più diffuse tra i professionisti e gli appassionati. Questi elettrodomestici sono in grado di coniugare efficienza, estetica e compatibilità dei diversi spazi. Le cantinette vino sono da incasso o a libera installazione e possono essere utilizzate sia in casa che in ambienti professionali. Le cantinette per vino rappresentano una valida soluzione se sei alla ricerca di:

Design curato e integrabile in qualsiasi ambiente.

Controllo di temperatura e umidità (tra 7°C e 18°C).

Modelli a temperatura singola o multizona per preservare le diverse tipologie di vino.

Conservazione sia a breve che a lungo termine.

Bisogna però tenere in considerazione anche i contro di questa scelta.

Prezzo superiore rispetto ai frigoriferi per vino.

Capacità limitata in base al modello scelto.

Richiedono attenzione all’installazione per mantenere prestazioni ottimali.

Frigorifero per vino

In conclusione, c’è una delle scelte preferite da ristoranti e bar. I frigoriferi da vino sono la scelta più adatta a chi intende preservare il vino a breve termine: è la scelta giusta per i locali che sanno di consumare le proprie scorte in pochi giorni per via dell’alta rotazione di bottiglie. I motivi per cui questi locali puntano sui frigoriferi per vino sono:

Raffreddamento rapido e preciso.

Ideale per la conservazione a breve termine.

Perfetti per contesti professionali (ristoranti, bar, catering).

Disponibili in versione a zona singola o doppia.

Prezzo generalmente più accessibile.

Non sono però una soluzione adatta se miri a:

Invecchiamento del vino sul lungo periodo.

Design curato.

Soluzioni silenziose e discrete.

Quale soluzione scegliere in base all’ambiente

Detto questo, non resta che analizzare la soluzione più adatta alle tue esigenze tenendo in considerazione gli spazi che hai a disposizione. Ciascuno richiede un approccio diverso alla conservazione del vino.