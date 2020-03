Si comunica che tutte le attività sportive e ricreative della Scuola Calcio della Società FUCENSE saranno temporaneamente sospese, sino alla data del 15 marzo 2020, come da indicazioni governative. Sospensione, questa, unicamente a scopo precauzionale, al fine di evitare aggregazione in luoghi pubblici, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio de Ministri, firmato in data 4 marzo 2020, e su disposizioni del Sindaco.