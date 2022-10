Prestazione di carattere dell’Isweb Avezzano Rugby: Perugia sconfitto per 47-3

Avezzano. Seconda vittoria in campionato per l’Isweb Avezzano Rugby che sconfigge il Perugia Rugby con il punteggio di 47-3. Una partita ben giocata dai gialloneri che, dopo essere andati sotto per 3-0 al 2′ del primo tempo, hanno cambiato marcia e dominato sui due lati del campo per gli interi ottanta minuti di gioco.

“Dovevamo riscattare la sconfitta di domenica scorsa a Prato, tanto nel punteggio quanto nell’atteggiamento, ed oggi è andata bene. Siamo stati bravi, meritavamo questo risultato e questa soddisfazione”, ha commentato il coach Pierpaolo Rotilio a fine gara. Soddisfatto anche il seconda linea Mattia Corò: “Una prestazione corale positiva. Abbiamo recuperato fisicamente e mentalmente da domenica scorsa. Con questa vittoria dimostriamo di poter competere a questo livello”.

Con i cinque punti odierni, gli abruzzesi salgono a dieci totali in classifica. Adesso una settimana di riposo prima della trasferta a Roma, in casa della Primavera Rugby.

Tabellino gara:

Avezzano (AQ), stadio “A.Trombetta” – domenica 30 ottobre

Isweb Avezzano Rugby vs CUS Perugia Rugby: 47-3 (33-3)

Marcatori: p.t. 3′ c.p.Romei (0-3), 5’m Rettagliata tr. Lanciotti R. (7-3), 10′ m. Georgescu tr. Lanciotti R. (14-3), 27′ m. Speranza tr. Lanciotti R. (21-3), 31′ m. Zavatti tr. Lanciotti R. (28-3), 38′ m. Rettagliata (33.3); s.t. 45′ m. Pallotta tr. Lanciotti R. (40-3), 52′ m. Mammone tr. Lanciotti R. (47-3)

Isweb Avezzano Rugby:

Lanciotti R., Pallotta, Tinarelli, Quartaroli, Georgescu, Shanton, Speranza, Rettagliata, Mammone, Ponzi, Corò, Giangregorio, Zavatti, Lanciotti S., di Roberto. A disposizione: Ciccarelli, Laguzzi, Mocerino, Martini, Degni, Troiani, Costantini, Sterpetti, Leonardi. All. Troiani

Perugia Rugby: Lucenti, Nataletti, Ragna, Romei, Agnelli, Battistacci, Bevagna, Bernardini, Gasparri, Gasparri, Matarazzo, Milizia, Nicita, Stern, Caruso. A disposizione: Camuzzi, Beshiri, Presciutti, Pelliccia, Agnelli, D’Alba, Cintoli, Bevagna. All. Gabrielli

Arbitro: Arnone Fabio

Cartellini: 66′ cartellino giallo a Romei (Perugia Rugby), 76′ cartellino rosso a Agnelli (Perugia Rugby)

Calciatori: Lanciotti R. (Isweb Avezzano Rugby) 6/7, Romei (Perugia Rugby) 1/1

Note: giornata molto calda, campo in perfette condizioni

Punti conquistati in classifica: Isweb Avezzano Rugby 5 – Perugia Rugby 0



Foto: Federico Renier