PREZZA ADOTTA L’APP MYSINDACO PER COMUNICARE CON I CITTADINI

MySindaco è un’app sviluppata in piena emergenza coronavirus. La funzione principale è quella di istituire un canale preferenziale per la comunicazione tra il Sindaco ed i cittadini. In questa fase emergenziale la comunicazione diventa di cruciale importanza. L’app è disponibile su Playstore ed Apple Store. Il sindaco Marianna Scoccia esorta tutti i cittadini a scaricare digitando MySindaco (tutto attaccato).

Oppure cliccando qui: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.obiettivoqualita.clienti.mysindaco