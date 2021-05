PREZZA. COMUNITÀ IN FESTA PER LA SIGNORA DOMENICA DETTA “MENGA “ CHE COMPIE 100 ANNI

Festa a Prezza per i 100 anni della signora Domenica Gentile, “Menga “.

Il sindaco: “Auguri alla dolce centenaria della nostra comunità, è la terza, quest’anno a raggiungere questo importante traguardo” scrive il Sindaco Marianna Scoccia sulla sua pagina FB.

“Sono lieta di rappresentare i più sentiti e sinceri auguri da parte dell’amministrazione comunale di Prezza e di tutta la Comunità – ha detto il sindaco consegnando in dono alla signora Domenica un omaggio floreale ed un estratto di nascita – alla tenace centenaria di Prezza, preziosa custode di tradizioni, di valori culturali e civili che rappresentano per tutte le generazioni un modello di vita da seguire.”

“Pensando ai suoi cento anni, – ha proseguito il sindaco – mi emoziono , poiché lei ha attraversato le vicende difficili ma anche gioiose di un secolo della nostra storia, e non si è certamente tirata indietro, ha vissuto gli anni della seconda guerra mondiale conoscendone i drammi e le atrocità anni in cui erano richieste ancora più sacrifici per vivere e crescere dignitosamente;

E affronta questo periodo di Pandemia come l’ennesima sfida, con tenacia.”

“Inoltre non è l’unica cittadina Prezzana ad aver raggiunto questo importante traguardo: altri due compaesani hanno tagliato il nastro dei 100 anni di età: è per noi motivo di profonda gioia”

“Oggi Domenica è circondata dall’amore e dalle cure dei suoi cari e trasmette ai giovani e a noi tutti un prezioso insegnamento, collante prezioso della nostra comunità.

La sua”lunga giovinezza” è per la nostra comunità motivo di compiacimento e gioia”

Conclude il Sindaco Marianna Scoccia