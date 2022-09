PRIMA DIPLOMATA PER IL DOPPIO DIPLOMA ITALO-AMERICANO AL LICEO B.CROCE

È Matilde Angelosante della classe 5G del Liceo B.Croce, indirizzo linguistico,la prima alunna del centro sud a conseguire il Doppio Diploma italo-americano. Il progetto della Mater Academy, coordinato dalla prof.ssa Gigli Erika, è presente nel Liceo Benedetto Croce di Avezzano da circa 6 anni ed è un percorso di studio che dà agli studenti l’opportunità di ottenere un diploma americano completando contemporaneamente le scuole superiori nella propria città. Per entrare a far parte di questo programma è necessario soddisfare importanti requisiti e superare un test d’ingresso sulle conoscenze basilari dell’inglese.

Per ottenere il diploma bisogna seguire 24 corsi di cui 18 corrispondenti alle materie italiane e 6 alle materie americane.

Gli studenti potranno completare il corso in 4, 3 o 2 anni a seconda delle proprie esigenze. Il Liceo Benedetto Croce ha avviato dall’anno scorso anche un’importante collaborazione con la Brook Hill Academy e vanta oltre 10 alunni iscritti nel prestigioso College di Los Angeles. E’ stata però Matilde la pioniera del progetto.

Come lei stessa dichiara:”Il mio percorso nel doppio diploma è stato ricco di sfide con me stessa, in qualità di prima studentessa del Centro Italia a far parte di questo progetto. Quando ho fatto il mio esame finale avevo un misto di ansia e adrenalina e una volta terminato, quando ho cliccato il tasto “end”, ho visto tutto il mio percorso davanti ai miei occhi e volevo tornare indietro a quando iniziai tutto. A luglio ho avuto la possibilità di partecipare alla Graduation Ceremony presso il Teatro Nuovo di Verona, e per me è stata un’emozione unica. Sono fiera dei miei risultati e grata ai miei genitori che mi hanno dato l’opportunità di poter ottenere un doppio diploma”.

Si ringrazia il Dirigente Scolastico prof. ATTILIO D’ONOFRIO per aver supportato l’iniziativa