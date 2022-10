Prima vittoria in campionato per l’Isweb Avezzano Rugby che sconfigge il Livorno per 48-36

Avezzano. Prima vittoria in campionato per l’Isweb Avezzano Rugby che, dopo un primo quarto di gioco in cui ha concesso alcune penalità di troppo al Livorno Rugby, ha lentamente cambiato marcia per costruire dapprima la rimonta con la quale ha chiuso il primo tempo sul 15 pari e poi la vittoria finale con il punteggio di 48-36.

Avvio in salita per gli abruzzesi, complice un cartellino giallo al flanker Troiani e il doppio vantaggio dei toscani. La rimonta è stata costruita azione dopo azione grazie alla grande determinazione messa in campo dal quindici padrone di casa. Nel secondo tempo l’inerzia è stata tutta per i gialloneri che si sono portati avanti anche di tre mete prima di subire l’arrembaggio finale del Livorno che ha accorciato le distanze.

Questa la dichiarazione dell’head coach dell’Isweb Avezzano Rugby, Vincenzo Troiani. “Oggi avevamo di fronte una squadra che potevamo battere, e quando ci sono opportunità del genere, vanno colte senza timore o paura di non farcela. Aspetto, questo, che ci ha frenato all’inizio prima di acquisire fiducia e giocare il nostro rugby. Ciò ha fatto la differenza. Siamo stati bravi e fortunati a recuperare una partita che si era messa male. Complimenti ai ragazzi”.

“È stata la realizzazione di un sogno. Gioco in questa società da quando sono piccolo e oggi lottare per questa maglia è stato emozionante. Ottima partita di tutti, abbiamo le carte in regola per competere a questo livello”, ha detto il trequarti giallonero Luca Sterpetti, fresco debuttante.

Tabellino gara:

Avezzano (AQ), stadio “Angelo Trombetta” – domenica 16 ottobre

Isweb Avezzano Rugby vs Livorno Rugby 48-36 (15-15 )

Marcatori: P.t. 14′ m. Tomaselli tr. Bartolomucci, 21′ m. Martinucci, 32′ c.p. Lanciotti R., 33′ cp. Saleme, 36′ m. Zavatti tr Lanciotti R., 40′ m. Rettagliata. S.t. 44′ m. Rettagliata tr Lanciotti R., 48′ m Piras tr Saleme , 51′ m. Pallotta tr Lanciotti R., 60′ m. Rettagliata tr Lanciotti R., 66′ m. Pallotta tr Lanciotti R., 73′ Schanton, 36′ m. Basha tr Saleme, 38′ m. Andreotti tr Ianda.

Isweb Avezzano Rugby:

Lanciotti R., Rosa, Tinarelli, Pallotta (C), Georgescu, Schanton, Speranza, Rettagliata, Troiani, Ponzi, Degni, Giangregorio, Zavatti, Lanciotti, Napoleone. A disposizione: Mocerino, Di Roberto, Laguzzi, Martini, Mammone, Sterpetti, Lopez, Corò. All. Troiani

Livorno Rugby:

Saleme, Citi, Ianda, Nanni, Martinucci, Bartolomucci, Tomaselli, Basha, Cristiglio, Piras, Gragnani (C), Castellani, Aranda, Bufalini, Ficarra. A disposizione: Andreotti, Giusto, Mattei, Freschi, Rossi, Stiaffini, Rolla, Zannoni. All. Zaccagna

Arbitro: Acciari Paolo

Cartellini: P.t. 12′ giallo a Troiani (Isweb Avezzano Rugby), 18′ giallo a Zavatti (Isweb Avezzano Rugby), 27′ giallo a Martinucci (Livorno Rugby), 40′ giallo a Piras (Livorno Rugby)

Calciatori: Bartolomucci (Livorno Rugby) 1/2, Saleme (Livorno Rugby) 3/3, Ianda (Livorno Rugby) 1/1, Lanciotti R. (Isweb Avezzano Rugby) 6/8.

Note: Pomeriggio caldo. Buona presenza di pubblico

Punti conquistati in classifica: 5 – 1 per l’Isweb Avezzano Rugby

Foto: Chiara Terrenzio