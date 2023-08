PRIMO CAMPIONATO DI GENZIANA FATTA IN CASA. IANNI: IL LIQUORE PIU’ AMATO DAGLI ABRUZZESI, FA TAPPA A CELANO

La compagnia della genziana, prima ed unica associazione regionale di valorizzazione degli amari abruzzesi, sbarca per la prima volta nella Marsica. Siamo molto felici di poter portare le nostre iniziative in questo angolo di Abruzzo autentico.

“Il liquore più amato dagli abruzzesi e conosciuto ed apprezzato il tutto il mondo fa tappa a Celano” – ha commentato il Vicesindaco Piero Ianni.

Proprio da Celano, infatti, il 12 agosto, partirà il primo campionato regionale di “genziane fatte in casa”. Non sarà l’unica iniziativa che abbiamo ideato per quel giorno, visto che la nostra presenza, sarà inserita all’interno dell’evento “Bastioni & Bastimenti”. Il campionato inizierà alle ore 18:00 presso il locale “Le Bistrot”, mentre alle 19:00, sempre presso il medesimo locale, verranno degustati i prodotti dell’azienda Artemisia. Nel corso della serata proporremo cicchetti e cocktail a base di amari abruzzesi, presso il nostro stand.

“Ci preme ringraziare il Comune di Celano, l’amministrazione tutta ed in particolare il Vice Sindaco Piero Ianni, – dichiara il presidente Silvio Pacioni – per la concessione del patrocinio (il primo per noi da parte di un ente pubblico), tutti i soci che si stanno adoperando, ed in particolare Valerio Torrelli, celanese doc e membro dell’associazione.