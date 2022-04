PRIMO MAGGIO. A CELANO MOSTRA SULL’ECCIDIO DEL 30 APRILE 1950 E COMIZIO DI CGIL, CISL E UIL

Si terrà Domenica 1° maggio in piazza IV Novembre a partire dalle ore 9,30 e fino alle 19,30 la manifestazione indetta dal “Comitato Primo Maggio Celano” e dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil per ricordare l’Eccidio di Celano avvenuto in Piazza IV Novembre il 30 Aprile 1950 e nel quale furono uccisi due braccianti e vi rimasero feriti oltre 30 persone. Durante tutta la giornata e fino alle 19,30 si potrà visitare la mostra fotografica “Eventi e iconografia” allestita dall’Archivio Sforza – Sezione foto – in collaborazione con il comitato “Primo Maggio Celano” e le tre sigle sindacali. Alle ore 11,00, proprio in Piazza IV Novembre, comizio dei rappresentanti sindacali in ricordo dell’Eccidio di Celano e sull’attualità del mondo del lavoro. Durante la mattinata a cura degli organizzatori sarà distribuito il periodico riprodotto in anastatica, a cura dell’Editoriale “Il Celanese”, il primo numero del 1° Gennaio 1952 “Vita Nuova- il giornale degli agricoltori della Marsica” che all’epoca seguì e riportò tutte le fasi delle lotte agrarie del Fucino e l’avvento dell’Ente Fucino attraverso articoli di interesse generale sull’argomento. Dopo anni di divieto dovuto alla pandemia il Comitato “Primo Maggio” di cui fanno parte alcuni partiti politici celanesi e alcune associazioni culturali locali, ha voluto fortemente organizzare questa giornata di ricordo e di lotta per il riscatto della nostra Marsica. La cittadinanza è invitata a partecipare.