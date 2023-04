PROGETTO “ACQUA BENE COMUNE”, SENSIBILIZZAZIONE DEL CAM AL CORRETTO UTILIZZO DELLA RISORSA

Continua l’iniziativa di sensibilizzazione da parte del Consorzio Acquedottistico Marsicano al corretto uso dell’acqua. Dopo il progetto “Acqua bene Comune “ destinato alle scuole elementari di tutta la Marsica, ora con il partenariato del Lions Clu Avezzano, l’ente entra nelle scuole superiori partendo proprio dall’Istituto agrario A. Serpieri di Avezzano, che partecipa al progetto “l’Acqua, risorsa preziosa da proteggere”, in coerenza con i piani di studio degli indirizzi Tecnico e Professionale e in funzione del ruolo che, in qualità di professionisti, andranno a svolgere sul territorio per il miglioramento della gestione della risorsa idrica. I ragazzi andranno in visita mercoledì 19 Aprile presso l’ acquedotto “La Ferriera” ad Ortona dei Marsi, dove tecnici del consorzio spiegheranno agli alunni delle classi 2°AT e 5°AP il funzionamento delle opere di captazione e adduzione. Per conto di CAM interverrà il Geom. Roberto Camasso che illustrerà tutto il ciclo idrico mentre per l’aspetto analisi e portabilità interverrà il responsabile del centro analisi del CAM spa. Dott. Riccardo Napoleone. I ragazzi sono accompagnati dai docenti: Giorgia Ietti, Giuseppina Viglianti, Sabatino Bucci, Alessandra Montanaro. Parteciperà alla giornata di formazione il Lions Club Avezzano con la presidente Lucia Falcetelli e alcuni soci.