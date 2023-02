PROGETTO CRI –MI AL LICEO BENEDETTO CROCE DI AVEZZANO

L’Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) ed il Ministero dell’Istruzione (MI) condividono da lungo tempo l’impegno a realizzare percorsi ed iniziative atte a favorire la formazione della persona, il senso di appartenenza alla comunità locale, nazionale ed internazionale. Questo impegno si è concretizzato attraverso dei Protocolli d’Intesa attivi dal 2013.

I Protocolli prevedono la promozione nelle scuole di percorsi di formazione e informazione rivolti agli studenti e non solo, sulle diverse attività di prevenzione svolte dalla CRI.

La CRI presenta un Progetto Formativo Nazionale per la realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento (PCTO) nelle scuole secondarie di secondo grado al fine di favorire lo sviluppo delle competenze trasversali degli studenti e diffondere la cultura del Volontariato.

Sabato 11 Febbraio, presso l’aula Magna del Liceo B. CROCE, si è svolto il primo incontro tenuto dai volontari della Croce Rossa Italiana, comitato di Carsoli, con Susanna Arcangeli, comitato di Avezzano, con Rodolfo Bianchi, Eleonora Tomei e Eleonora Cirone; il corso è stato rivolto ai ragazzi delle classi terze dei tre indirizzi del noto istituto, Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico Sociale e Liceo Linguistico.

Argomento del corso è stato “Educazione alla pace” nel particolare il percorso che mira alla Costruzione di una società interculturale mediante una vera cultura di pace ed un processo attivo di prevenzione della violenza. In particolare l’attività ha voluto sensibilizzare e sviluppare una società fondata sull’umanità e la non violenza anche attraverso dei momenti laboratoriali.

Gli alunni hanno dimostrato grande interesse e partecipazione, i prossimi incontri verteranno sugli altri percorsi messi in atto dalla Croce Rossa e dal Ministero dell’istruzione.

Un ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti, agli studenti delle classi terze che hanno partecipato alla manifestazione, al DS, prof. Attilio D’Onofrio, per essere sempre sensibile e disponibile nel far partecipare la scuola a queste iniziative, a tutto lo Staff (prof.sse Ciccarelli, Doganieri, Gallese) per il costante supporto e alla referente d’istituto del Pcto prof.ssa Cipolla Giovanna.