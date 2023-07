PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO DEI MARSI APPROVATO DALLA GIUNTA, IL COMUNE PUNTA A 200 MILA EURO DEL BANDO REGIONALE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

La giunta comunale ha approvato il progetto per la riqualificazione generale dello stadio dei Marsi. La delibera mette nero su bianco l’obiettivo rilancio dell’impianto di via Ferrara che ospita la compagine biancoverde, in un campo in cui sono necessari diversi interventi di riqualificazione, compresi quelli relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche, all’efficienza energetica, alla sostituzione dei pannelli vetrati e dei seggiolini. Nel piano triennale delle opere pubbliche l’amministrazione aveva previsto interventi di manutenzione straordinaria per oltre 260 mila euro. Per finanziarli, il comune punta ora ad un bando regionale appena pubblicato e dedicato alla rigenerazione di stadi e strutture sportive.

“Nel piano generale di rilancio degli impianti dedicati allo sport non può mancare – dice l’assessore Pierluigi Di Stefano – un progetto specifico e un investimento sullo Stadio dei Marsi per consentire a tutti di seguire la squadra biancoverde eliminando ostacoli per chi ha difficoltà di movimento ma anche rendendo lo stadio più moderno, attrattivo e funzionale. Come già avvenuto per altre opere pubbliche ci muoviamo con fondi dell’ente, quando possibile, e cerchiamo di attingere a finanziamenti nazionali e regionali appena se ne presenta l’opportunità. In ogni caso l’attenzione sulla tematica resta alta. Gli appassionati di calcio meritano uno stadio rinnovato per seguire le partite dei biancoverdi”.