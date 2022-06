PROGETTO “ERASMUS PLUS”: DIRIGENTI E DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BALSORANO A MALTA

Al via la seconda mobilità del progetto Erasmus Plus KA1, “Let’s keep small schools ALIVE, Arising, Long-term, Inclusive/Inspiring, Vital, Education”. per i docenti dell’istituto Comprensivo di Balsorano: destinazione Malta.

Partecipano una rappresentanza di docenti dei tre ordini di scuola, il dirigente scolastico, prof. Pier Giorgio Basile, e il dirigente amministrativo, dott.ssa Alida Serapiglia.

La mobilità prevede un corso di formazione di 20 ore: “Teacher Training: digital teaching, how to use digital tools in the classroom” per l’utilizzo di applicazioni didattiche finalizzate al miglioramento delle competenze digitali del personale della scuola e all’utilizzo di strumenti coinvolgenti per gli studenti.

Il programma “Erasmus Plus” KA1 è infatti un progetto europeo, rivolto ad insegnanti, staff dirigenziale ed organizzazioni con fini educativi e sociali (scuole, università, organizzazioni no profit), con lo scopo di migliorare le competenze di chi lavora con e per i giovani.

Un’esperienza di crescita culturale e professionale che troverà riscontro a scuola attraverso la disseminazione tra colleghi e alunni e confermerà l’importante ruolo dell’ Istituto Comprensivo Balsorano come istituzione vocata sempre all’innovazione, educazione e integrazione .