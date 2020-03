PRONTI? I SALUTI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Non lo diciamo noi, lo asserisce l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità per prevenire il contagio da coronavirus. Sono le innovative linee guida per ‘salutare’ con cordialità. ‘Salutare‘, dal latino salutāre ovvero augurare la salute, lo dice la parola stessa.

Basta quindi strette di mano. E’ tempo di rispettare noi stessi e gli altri. Gomito a gomito per i colleghi, piede a piede per gli atleti, l’inchino orientale che a noi piace tanto per tutti gli altri. E voi, che ne pensate?