Proroga tribunali abruzzesi, PD Abruzzo: “Ottima notizia, ora lavorare per soluzione strutturale”



“Un’ottima notizia, che premia il lavoro di squadra, la coesione delle forze politiche su una questione che è vitale per l’Abruzzo, il lavoro di cucitura che il Partito Democratico ha condotto in prima linea, da ultimo con la visita e gli impegni della vicepresidente del Senato Anna Rossomando”: lo dichiarano Michele Fina ed Elisabetta Merlino, rispettivamente segretario e responsabile Giustizia del Partito Democratico abruzzese, commentando l’appena avvenuta approvazione dell’emendamento che proroga i tribunali di Lanciano, Vasto, Avezzano e Sulmona fino al 2024.



Per gli esponenti del Pd Abruzzo “è stato importante riuscire ad arrivare a un’unità di azione dei parlamentari del territorio per un obiettivo che era fondamentale. La chiusura dei tribunali, a fronte di un risparmio esiguo, avrebbe prodotto disagi notevolissimi. Ora occorre lavorare per una soluzione che sia strutturale: il momento di rilancio e di riforma del sistema giustizia può facilitare questo approccio”.