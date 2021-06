PROSEGUONO “I SABATI IN COMPAGNIA FAI MARSICA” SABATO 19 GIUGNO A PAGLIARA DEI MARSI

Faremo 2 passeggiate, la prima, più lunga, ci porterà da Pagliara sui ruderi del Castello presso il monte Girifalco. La struttura originaria del castello è risalente al XI secolo, fu poi ampliata e resa più imponente nei secoli successivi per l’importanza geografica che ha ricoperto.

Nel pomeriggio ci sarà la seconda passeggiata in collaborazione con “Harmony Danza”, più breve e comoda, in compagnia di un’insegnante di biodanza che ci aiuterà ad entrare armonicamente in sintonia con il paesaggio montano che ci circonderà.

La giornata si chiuderà salutando la notte più breve dell’anno e l’estate che verrà con un breve concerto d’organo a cura del maestro Bellanima.

Si ringrazia il Comune di Castellafiume per l’ospitalità e la collaborazione. Vi aspettiamo prenotazione obbligatoria su faiprenotazioni.