Quale sito è migliore: Sportaza o Snai?

Siamo ormai a 2021 inoltrato e si sono verificate numerose novità nel mondo dei siti di giochi da casinò online. Gli italiani si stanno trovando di fronte a una sempre più ampia scelta di piattaforme di gioco d’azzardo e in questo articolo proveremo a fare chiarezza su quale sito tra Sportaza e Snai sia il migliore.

I punti di forza di Snai

Cominciamo la nostra piccola guida elencando una serie di punti di forza presenti su entrambi i casinò, in modo da consentire ai lettori di comprendere meglio in cosa eccelle uno e in cosa primeggia l’altro.

Vediamo quindi quali sono i principali punti di forza di Snai:

Home intuitiva . Abbiamo sicuramente una home che è facile da visualizzare e molto user-friendly. Tutto è facilmente raggiungibile dalla pagina principale del sito, ed è difficile tenere traccia dei vari servizi offerti. Menu pratici aiutano anche i giocatori alle prime armi o quelli che si sono iscritti di recente.

. Abbiamo sicuramente una home che è facile da visualizzare e molto user-friendly. Tutto è facilmente raggiungibile dalla pagina principale del sito, ed è difficile tenere traccia dei vari servizi offerti. Menu pratici aiutano anche i giocatori alle prime armi o quelli che si sono iscritti di recente. Una sezione dedicata alle notizie sportive . Questo è sicuramente un valore aggiunto, perché al suo interno ci sono tantissime news dedicate al mondo dello sport. In questo modo chi vuole tenersi aggiornato può farlo senza problemi.

. Questo è sicuramente un valore aggiunto, perché al suo interno ci sono tantissime news dedicate al mondo dello sport. In questo modo chi vuole tenersi aggiornato può farlo senza problemi. Pagina del live betting molto organizzata . Ovviamente questa sezione ti permette di avere una buona esperienza di gioco. La scommessa viene accettata in pochi secondi, ma soprattutto le quote sono costantemente aggiornate. È importante per coloro che scelgono di concentrarsi su questo tipo di gioco.

. Ovviamente questa sezione ti permette di avere una buona esperienza di gioco. La scommessa viene accettata in pochi secondi, ma soprattutto le quote sono costantemente aggiornate. È importante per coloro che scelgono di concentrarsi su questo tipo di gioco. App Mobile . Abbiamo provato anche l’applicazione mobile e possiamo dire che questo è un vero punto in più rispetto a molti dei servizi offerti. Molto facile da scaricare, permette a tutti di iniziare a giocare senza alcun problema.

. Abbiamo provato anche l’applicazione mobile e possiamo dire che questo è un vero punto in più rispetto a molti dei servizi offerti. Molto facile da scaricare, permette a tutti di iniziare a giocare senza alcun problema. Scelta di scommesse. Su questo sito sono presenti tantissimi mercati, nazionali ed internazionali, consentendo così ai giocatori di avere un ampio paniere di sport disponibili.

I punti di forza di Sportaza

Passiamo ora ad elencare i punti in cui quest’altro sito di giochi da casinò online e scommesse sportive eccelle particolarmente:

Bonus e Promozioni: Sportaza eccelle particolarmente per quanto riguarda i bonus e le promozioni. Già dal momento dell’iscrizione, questo sito ci dà l’opportunità di scegliere quale tipo di bonus di benvenuto è il più adatto per noi. È infatti possibile selezionare un bonus di benvenuto dedicato alla sezione delle scommesse sportive e un bonus di benvenuto dedicato alla sezione dei giochi da casinò.

Sportaza eccelle particolarmente per quanto riguarda i bonus e le promozioni. Già dal momento dell’iscrizione, questo sito ci dà l’opportunità di scegliere quale tipo di bonus di benvenuto è il più adatto per noi. È infatti possibile selezionare un bonus di benvenuto dedicato alla sezione delle scommesse sportive e un bonus di benvenuto dedicato alla sezione dei giochi da casinò. Libreria di giochi molto vasta: Anche se Sportaza è incentrato maggiormente nell’ambito delle scommesse sportive, questa piattaforma di gioco d’azzardo online possiede una vastissima libreria di giochi da casinò, offerti dai software providers più famosi in questo mondo.

Anche se Sportaza è incentrato maggiormente nell’ambito delle scommesse sportive, questa piattaforma di gioco d’azzardo online possiede una vastissima libreria di giochi da casinò, offerti dai software providers più famosi in questo mondo. Opzioni di pagamento molto varie: Essendo un sito appena nato, offre ai suoi iscritti numerose possibilità di deposito e di prelievo; oltre alle ormai comuni carte di credito MasterCard e Visa, e ai portafogli elettronici come Skrill e Neteller, Sportaza offre l’opportunità di depositare e prelevare denaro tramite criptovalute, come Bitcoin ed Ethereum.

Come scegliere tra questi due siti?

Come abbiamo potuto vedere, entrambi i siti si specializzano in vari ambiti e categorie differenti. È normale, a questo punto, avere un po’ di indecisione nel capire quale potrebbe offrire i vantaggi maggiori. Il consiglio che ci teniamo di darvi è quello di pensare quale sarà la vostra attività principale: se avete intenzioni di iscrivervi ad un buon sito di scommesse sportive online, che includa anche i campionati minori delle varie serie calcistiche o cestistiche, allora è preferibile scegliere Snai; nel caso invece in cui vogliate divertirvi con i giochi da casinò, Sportaza è sicuramente la scelta migliore, per via del suo look molto giovane e dell’enorme libreria di giochi presenti in quella sezione. Inoltre, su Sportaza Casinò è presente un’intera sezione dedicata ai giochi da casinò dal vivo, quelli in cui è presente un croupier in live streaming che cercherà di far azzerare la distanza tra voi e il casinò fisico, offrendovi l’opportunità di giocare a tantissimi giochi da tavolo come Roulette, Blackjack, Baccarat e Poker in live.

Conclusioni

In questo articolo abbiamo effettuato una breve comparazione tra due dei siti di scommesse sportive e giochi da casinò online più famosi e popolari in Italia. Se non sapete ancora decidere quali dei due siti scegliere, vi consigliamo di visitare il nostro sito web, nel quale potrete trovare numerosissime recensioni di vari casinò online, oltre ad articoli di news quotidiane e segnalazioni riguardo i bonus e le promozioni più allettanti proposte dalle varie piattaforme.