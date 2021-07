Quali sono i periodi migliori per acquistare una nuova automobile

Chiunque si sia trovato nella situazione di acquistare una nuova vettura o un usato sicuro, si sarà chiesto almeno una volta nella vita: qual è il momento migliore per acquistare un’auto? La risposta è tanto semplice quanto difficile da individuare, talvolta. L’acquisto deve essere legato al bisogno prioritario di possedere un bene. Quindi questo tipo di logica vale indipendentemente dal periodo dell’anno. L’acquisto di un’auto può essere stressante e può volerci più di un mese per passare dalla decisione sull’acquisto alla conclusione dell’affare. Per questo motivo sarebbe ideale attendere il momento migliore per effettuare un nuovo acquisto e rivolgersi al servizio diassistenza Hyundai Cosenza per prolungare il ciclo vitale del nostro veicolo, visto che qui troverete professionalità, competenza e un livello sempre ottimale di manutenzione dei vostri mezzi. Tuttavia per chi desidera saperne di più sul periodo migliore per acquistare un nuovo autoveicolo qui troverete alcuni preziosi consigli.

Il periodo migliore dell’anno per acquistare un’auto nuova

Fine mese

Quando il mese sta volgendo al termine, i concessionari potrebbero avere poche auto da pizzare e questo farebbe loro guadagnare qualche bonus, se previsto dai loro contratti. I venditori saranno più motivati ​​a concludere un accordo con un acquirente e potrebbero scontare profondamente le auto, recuperando i soldi persi con il bonus. Questo è il momento in cui non dovresti dormire sull’affare dell’auto. Tenete presente, tuttavia, che se il team di vendita ha raggiunto la sua quota all’inizio di quel mese, i venditori potrebbero non essere così motivati ​​a darti l’affare che potresti pensare di ottenere. Ma se siete nel mezzo della negoziazione e il rivenditore ti offre un prezzo più basso, prenditi un momento per chiedere al tuo venditore perché il rivenditore è disposto a perdere potenzialmente denaro su questa vendita. Se il motivo ha senso per te e il prezzo è considerevolmente migliore di quanto la tua ricerca dice che dovrebbe essere, potrebbe essere un segno che il rivenditore sta cercando di raggiungere un obiettivo di vendita.

Fine dell’anno solare

Se il vostro obiettivo principale è acquistare o noleggiare una nuova auto al miglior prezzo possibile, i dati di Edmunds indicano che gli eventi di vendita di fine anno di dicembre sono considerati il periodo migliore per effettuare una spesa del genere. Dovresti cercare un veicolo dell’anno modello in uscita che abbia incentivi generosi. Secondo i dati di Edmunds, dicembre ha lo sconto più alto dell’anno sul prezzo consigliato – 6,1% in media – e gli incentivi più alti. Le case automobilistiche e le concessionarie vogliono chiudere l’anno con forti vendite. Vogliono anche sbarazzarsi delle auto dell’anno precedente che occupano spazio, quindi sono motivati.

Il mese migliore per comprare un’auto

Mentre i dati mostrano che dicembre è il periodo migliore dell’anno per acquistare, ci sono anche alcuni altri mesi vitali. In altre parole, se hai bisogno di un’auto a gennaio, non c’è bisogno di aspettare 11 mesi per ottenere un buon affare. Gli sconti sulle auto nuove seguono tipicamente un trend che coincide con l’introduzione di nuovi modelli. In generale, più auto nuove coesistono con vecchi modelli, maggiore è il risparmio.

Fine del ciclo di progettazione dell’auto (prima di una riprogettazione)

Quando il produttore continuerà a realizzare un determinato modello di auto ma sta per ridisegnarlo completamente, è possibile vedere alcuni seri risparmi sul design in uscita. È vero, stai acquistando un’auto senza lo stile o la tecnologia più recenti, ma se sei più un cacciatore di affari che un trendsetter, questo potrebbe non interessarti.

Fine del ciclo di vita dell’auto (modello fuori produzione)

A volte il produttore annuncia che smetterà del tutto di produrre un’auto. C’è il potenziale in questa situazione per risparmi ancora maggiori. Dovresti sapere che l’auto si deprezzerà drasticamente se viene interrotta, ma se hai intenzione di tenerla per un po’, non ti influenzerà. Vale anche la pena indagare sul motivo per cui la casa automobilistica ha staccato la spina da un determinato veicolo.

Considerazioni finali

Come abbiamo potuto constatare ci sono diversi elementi che possono rendere l’acquisto di una nuova auto un affare o comunque qualcosa di estremamente vantaggioso per noi e anche per la concessionaria. Attualmente in Europa così come in Italia l’acquisto di un nuovo veicolo, a scopi commerciali, di lavoro o di uso proprio viene considerato il momento ideale. Soprattutto per i modelli che possono contare su incentivi, rottamazione e altre normative europee che stanno favorendo la vendita e l’acquisto di autovetture di nuova generazione, come mild hybrid, elettrico, full hybrid e via dicendo.