QUANDO LA NEVE SI SCIOGLIE “, IL LIBRO DI GIAMMARCO DE VINCENTIS; IL RICAVATO DELLE VENDITE ANDRÀ A FAVORE DEL REPARTO DI ONCOLOGIA DELL’OSPEDALE DI AVEZZANO

Giammarco De Vincentis di San Benedetto dei Marsi, decide di raccontarsi, dopo una vita fatta di sacrifici e tanta sofferenza. È stato un imprenditore agricolo, che con la sua azienda, la ORTO.BE.MAR. insieme a suo fratello Quinto, ha dato voce alla qualità dei prodotti del Fucino. Il radicchio e la carota IGP dell’altopiano del Fucino sono stati i suoi prodotti di punta. È conosciuto sul web come www.radicchio.it e www.lacarotadelfucino.it

Negli ultimi mesi mentre il covid ci teneva chiusi in casa, ha scritto un libro dal titolo ” QUANDO LA NEVE SI SCIOGLIE ” Il libro comprende una serie di sezioni, per un totale di 200 pagine.

IO E IL CANCRO, un nemico, che troppo spesso lo ha colpito alle spalle, quando pensava di averlo sconfitto.

Dopo 22 anni vissuti con questo male invisibile, che a tratti gli concedeva un po’ di respiro, ha deciso di fermarsi con il suo lavoro. La salute ha prevalso su ogni altra decisione. Ha lottato contro, lo stesso male che aveva suo padre e poi sua sorella. Lui e il padre nello stesso periodo, erano compagni di battaglia contro un mostro, armati solo di tanta speranza. Inoltre nel libro troverete poesie, pensieri, preghiere e riflessioni, scritte con tonalità diverse, in base al momento che stava vivendo. La famiglia e la fede in Dio, sono stati determinanti per affrontare i momenti più difficili. E’ stato sottoposto a diversi interventi chirurgici, tra i quali un intervento a cuore aperto dopo avere avuto alcuni infarti.

Oggi continua a curarsi con terapie oncologiche. Ha scelto l’ospedale di Avezzano, perché è stato sempre convinto che non ci si può curare in ospedali più accreditati e poi pretendere che nei nostri ospedali non vengano chiusi alcuni reparti importanti. Oltretutto il protocollo per curare un tipo di cancro è lo stesso.

Nel libro vuole ringraziare, i medici, tutto il personale infermieristico e le OSS. per il trattamento che ha ricevuto, soprattutto dal punto di vista umano.

Giammarco decide di pubblicare questo libro in collaborazione con la misericordia di San Benedetto dei Marsi, tel 0863867394, una confraternita della quale fa parte e ha dato vita 26 anni fa, con tre amici della classe 1954. Lo scopo è di utilizzare il ricavato delle offerte ricevute per l’acquisto dei libri, nella sede della Misericordia.

Il ricavato andrà per intero, in beneficienza.

La cifra raccolta sarà utilizzata a favore del reparto di oncologia, dell’ospedale di Avezzano, acquistando qualcosa di utile, per curare i malati oncologici, dove anche Giammarco si sta curando, con immunoterapia oncologica.

Troverete inoltre il libro in vendita presso la tabaccheria Edi Games nel Centro Commerciale i Marsi, ad Avezzano AQ.