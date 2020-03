QUARANTENA VOLONTARIA PER IL SINDACO DI CERCHIO GIANFRANCO TEDESCHI E ALTRI 4 CONSIGLIERI COMUNALI

Il Sindaco di Cerchio Gianfranco Tedeschi e 4 consiglieri comunali, facenti parte della Commissione elettorale, si sono messi in quarantena volontaria, come previsto dal protocollo sanitario in materia di COD-19, ed avvisato la Asl.

“E’ una misura precauzionale così come richiesto dal protocollo. Per 8/10 giorni sarà così, tempo stimato per verificare se si è positivi e in quel caso contattare il 118 oppure no”.

Quello della prevenzione è l’arma più importante ed incisiva che si possa utilizzare contro il contagio dal Coronavirus.

Un fatto importante è ricordare a tutti che in questa fase di emergenza bisogna rispettare le rogole del protocollo sanitario.