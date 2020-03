QUARESIMALE, ANCHE ALLA ASL DI TERAMO SI SPERIMENTA IL TOCILIZUMAB

Il Capogruppo della Lega Pietro Quaresimale si dice “soddisfatto e fiducioso” dopo aver ricevuto la notizia che “anche alla Asl di Teramo è in sperimentazione il farmaco Tocilizumab che, nei giorni scorsi, era stato somministrato in alcuni pazienti dell’ospedale di Pescara dando risultati significativi”. “Finalmente questo farmaco è in dotazione presso la nostra Asl – afferma Quaresimale – e mi auguro che possa dare quei segnali importanti che tutti ci aspettiamo soprattutto sui pazienti più precoci. In attesa di avere dei riscontri scientifici, voglio sin da ora ringraziare sia i vertici sia tutto il personale dell’azienda sanitaria teramana per il grandissimo lavoro che stanno svolgendo in questi giorni portato avanti con grande dedizione, senso di responsabilità e spirito di sacrificio. In questa battaglia, che ci vede tutti coinvolti, loro sono in prima linea e a noi, come amministratori, spetta il compito di sostenerli in ogni modo. Le istituzioni stanno dando il massimo per fronteggiare l’emergenza e questo, torno a ribadirlo, non è il momento delle polemiche – conclude Quaresimale – ma è necessario lavorare tutti insieme e in sinergia per superarla al più presto”.