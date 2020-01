Quattro alunni del Liceo B. CROCE di Avezzano brillano agli esami della Mater Academy statunitense

Si sono conclusi con grande soddisfazione, da parte di docenti, alunni e genitori, gli esami della Mater Academy statunitense che hanno visto impegnati, anche quest ‘anno, 4 alunni del Liceo Benedetto Croce. L’ alunna Matilde Angelosante ha completato il secondo anno con un punteggio di 100/100 mentre gli alunni Belardinelli Mattia, De Foglio Sara, Taccone Ilaria e Denisa Rotola hanno completato il primo anno conseguendo il prestigioso Certificate of Honour, rilasciato agli alunni più meritevoli.

L ‘esame di ammissione tenutosi oggi è stato superato da Angelo e Antonio, Notarantonio Sofia, Ranalletta Sophia del 1I e Lupinacci Adele del 1G. Il programma Doppio Diploma Mater Academy, di cui il Liceo Croce è l’ unico Istituto referente per il Centro e il Sud Italia dà l ‘opportunità agli studenti europei di ottenere un diploma di High School dagli USA completando simultaneamente gli studi nella scuola del paese d’ origine con il Diploma di Maturità. Alla fine del percorso, gli studenti del B. CROCE avranno, oltre al diploma italiano anche quello della High School riconosciuto dall ‘ente certificatore USA Registration for Accreditation (Advanced Ed.).Il tutor per il progetto è la prof. Ssa Erika Gigli, docente di Lingua Inglese. A luglio, gli alunni parteciperanno al Miami Summer Program Che permetterà loro di vivere direttamente l’ esperienza della High School of Miami, che è una Charter School con ranking A, cioè una scuola dal livello qualitativo molto elevato