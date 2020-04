foto by earthsky.org

La super Luna la potremo ammirare da questa sera alle 19 fino alle 4:35 della notte successiva. Il nostro satellite apparirà più grande e luminoso del 7% rispetto al normale. Questo sarà possibile perché si troverà vicina al perigeo, ossia il punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita. Il prossimo appuntamento è previsto per il 7 maggio, ma avverrà di giorno e quindi non sarà percepibile in quanto la luce del sole renderà quasi del tutto invisibile la differenza.