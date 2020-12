RACCOLTA FONDI BUONI SPESA ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19

E’ partita sotto i migliori auspici la raccolta fondi per i buoni spesa alimentari emergenza Covid -19, iniziativa organizzata dalla Protezione Civile di Celano in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Ieri, domenica 20 e sabato 19 dicembre, in Piazza IV Novembre, è stato allestito un gazebo presieduto dalla Protezione Civile, dove era possibile acquistare dei sacchi di patate IGP del Fucino donati dalla Cooperativa La Serra. Il ricavato verrà utilizzato per i buoni spesa alimentari. Tanti cittadini, sempre nel rispetto delle regole, si sono recati al gazebo, partecipando all’iniziativa di solidarietà, tanto che in breve tempo sono andati esauriti i 100 sacchetti disponibili. Il ricavato, come nelle intenzioni degli organizzatori e in particolare della consigliera comunale Divina Cavasinni (con delega alle politiche della disabilità, alle pari opportunità e alla famiglia), andrà ad incrementare il budget messo a disposizione per i buoni spesa a favore delle famiglie più bisognose o in difficoltà.

“Sono estremamente soddisfatta del grande successo dell’iniziativa di solidarietà – afferma Cavasinni – e prima di rivolgere un pensiero di ringraziamento ai volontari della Protezione Civile di Celano, che hanno presidiato il gazebo e alla Cooperativa la Serra che con grande generosità ha donato i sacchetti di patate, intendo esprimere la più sincera gratitudine verso i tantissimi cittadini che hanno risposto favorevolmente all’invito di contribuire alla raccolta fondi. La loro generosità è stata fondamentale in questo periodo difficile”.

Visto il grande successo dell’iniziativa, la Protezione Civile di Celano, in collaborazione con l’Amministrazione comunale ha già predisposto e confermato che la vendita delle patate del Fucino verrà ripetuta, sempre in Piazza IV Novembre ed in collaborazione con la Cooperativa la Serra, nei giorni 28, 29 e 30 dicembre, dalle ore 14,30 alle 19.

Di seguito i dati per effettuare una donazione:

IBAN: 01030 40540000006487849

Intestato a: Comune di Celano

Causale: Donazione Alimentare Covid-19