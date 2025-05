Raduno Auto d’epoca 2025, lungo le vie dell’antico lago

Avezzano, 1 Giugno 2025 – Appassionati di motori e amanti del fascino d’altri tempi, segnate questa data: domenica 1° giugno 2025 si terrà il Raduno Auto d’Epoca, un evento unico che porterà i partecipanti “lungo le vie dell’antico lago”, per una giornata all’insegna della storia dell’automobilismo italiano.

L’iniziativa, patrocinata dai comuni di Celano, Avezzano e Tagliacozzo, sarà una vera e propria festa itinerante attraverso alcuni dei borghi più suggestivi della Marsica, con vetture d’epoca provenienti da tutta Italia.

Programma dell’Evento

Ore 9:00 : Ritrovo in Piazza della Repubblica ad Avezzano (AQ);

Sfilata per le vie della Marsica;

Visita guidata al Castello di Celano ;

Pranzo presso il ristorante “ Il Rifugio ”;

Partenza per Tagliacozzo, dove si concluderà la giornata con un aperitivo di saluti.

Itinerario del Tour

Il giro turistico partirà alle ore 10:30 da Avezzano, toccando i seguenti paesi:

Luco dei Marsi – Trasacco – Ortucchio – San Benedetto dei Marsi – Pescina – Cerchio – Celano – Avezzano – Scurcola Marsicana – Tagliacozzo.

L’evento si svolgerà su strade aperte alla normale circolazione e non ha carattere competitivo. Gli organizzatori sottolineano che non si assumono responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose, né per la circolazione di veicoli non idonei. Si raccomanda inoltre il rispetto del codice della strada.

La partecipazione è gratuita.

Per informazioni: Antonio De Bellis Cipriani – Tel. 338 6780097.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati delle quattro ruote d’altri tempi e per chi desidera vivere una giornata all’insegna del fascino vintage tra i paesaggi marsicani.