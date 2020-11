RAGAZZA 21ENNE MUORE PER IL CORONAVIRUS DOPO SETTE GIORNI DI PASSIONE E AGONIA

Martina Bonaretti aveva solo 21 anni, ma il Covid se l’è portata via. Era stata ricoverata in ospedale a Guastalla da Luzzara per una settimana con i sintomi tipici del virus. Sulle prime non sembrava nulla di particolarmente grave. Ma la situazione è andata rapidamente peggiorando. La sua morte ha gettato nello sconforto tutta Luzzara e Guastalla, dove aveva frequentato l’istituto Carrara. Martina, che avrebbe compiuto 22 anni a gennaio, lascia nel lutto il padre Lucio, la madre Silvia, la sorella Aurora, il fidanzato. In serata tantissimi i messaggi e i ricordi a lei dedicati dagli amici.