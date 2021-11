RAGAZZO 16ENNE SBANDA CON LA SUA VESPA E SI SCONTRA CON UN CAMION: MORTO SUL COLPO

Un paese a lutto San Paolo di Civitate in provincia di Foggia dove viveva V. M., il ragazzo di 16 anni morto questa mattina in un incidente stradale alla periferia del centro foggiano. Il ragazzo era in sella alla sua Vespa e stava percorrendo la provinciale 30 quando il motociclo, per cause ancora da accertare, è sbandato scontrandosi con un camion che procedeva nell’altro senso di marcia. Per il giovane non c’è stato nulla da fare. V. è morto all’istante. Inutili anche i soccorsi del personale del 118. Sull’accaduto i carabinieri hanno aperto una inchiesta. Una tragedia che ha colpito tutta la cittadinanza del piccolo borgo dei Monti Dauni.