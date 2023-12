RAI RADIO 1 CON IL CONDUTTORE IVAN CARDIA IN DIRETTA DA AVEZZANO

Avezzano è stata scelta per la diretta radiofonica su Rai Radio1, all’ interno del programma “Il pomeriggio di Radio1” condotto da Simona Arrigoni, Massimo Giraldi e Claudio De Tommasi. Il conduttore itinerante Ivan Cardia è giunto in città per conoscere tutto del posto. Una diretta dove si è parlato dell’orgoglio marsicano, della grandiosità di questa città che è stata capace di rialzarsi dopo il terremoto che la rase al suolo; dei mercatini di Natale, di tutti gli eventi che accompagneranno il mese di dicembre, delle bellezze storiche e paesaggistiche, delle eccellenze del territorio. Una vera e propria vetrina radiofonica per disegnare all’ascoltatore questa perla di località, attraverso la radio. La Marsica al centro dell’attenzione a tuttotondo. Inoltre, un video per i social dove Ivan ha coinvolto moltissime persone ognuna con una sua testimonianza di valorizzazione di Avezzano e tanti racconti interessanti sui fatti del passato come il prosciugamento del lago del Fucino e le storie sulla parte più antica della città ma anche sugli eventi più recenti per finire con le iniziative previste per questi giorni di festa. Così, il discordo è passato ai concerti di Sergio Cammariere, Piero Mazzocchetti e Gigi D’Alessio che si svolgono nel calendario di eventi natalizi nel capoluogo marsicano ma anche su elementi di più ampia attualità. Ai microfoni anche il sindaco Giovanni Di Pangrazio, il consigliere comunale Antonio Del Boccio, e il direttore di Harmonia Novissima Massimo Coccia.

È possibile riascoltare la puntata di “Il pomeriggio di Radio1” sulla App Rai Play Sound. Ivan Cardia ha promesso che tornerà per attenzione questo territorio così straordinario.