RAIANO. LUTTO PER LA MORTE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE AVEVA 55 ANNI

Una notizia che ha suscitato profonda commozione a Raiano e in tutta la Valle peligna, quella della morte del comandante della polizia locale Carmine Di Berardino.

Un lutto che ha colpito i colleghi, le istituzione e l’intera comunità di Raiano. Di Berardino è deceduto a causa di una grave malattia.

“Grazie per tutto quello che hai fatto per il Tuo Paese. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi. Grazie per come hai portato ed indossato la Tua divisa. Esempio fulgido di onestà, abnegazione, fedeltà, serietà.

Ciao Comandante”. Questo il post lasciato sulla pagina ufficiale del Comune di Raiano.