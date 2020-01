Rapina a mano armata all’ufficio postale di via di Sotto a Pescara. Due uomini hanno fatto irruzione dall’ingresso posteriore e hanno costretto il personale ad aprire la cassaforte portando via circa 150mila euro in contanti.

L’allarme è stato dato da una dipendente che era al momento fuori dall’ufficio.

Si cercano due uomini di cui uno molto alto, probabilmente del posto. Saranno le telecamere di sorveglianza a fornire dati ulteriori agli inquirenti.