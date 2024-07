Rapine e furti in concorso tra loro: La Polizia di Stato arresta tre soggetti dando esecuzione alle ordinanze emesse dal G.I.P. del Tribunale di Teramo

Questa mattina gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Giulianova hanno eseguito tre ordinanze di misure cautelari emesse dal G.I.P. del Tribunale di Teramo, di cui una in carcere e due agli arresti domiciliari, nei confronti di altrettante persone, di cittadinanza italiana, per i reati di rapina aggravata ed altri reati commessi in concorso tra loro. I fatti risalgono allo scorso aprile, ma le indagini svolte in collaborazione con la Squadra Mobile della Questura di Teramo, si sono concluse in questi giorni con la richiesta al G.I.P. delle misure restrittive della libertà personale. In quell’occasione un cittadino straniero aveva denunciato ai poliziotti di essere stato malmenato e rapinato nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Giulianova da tre persone. Grazie alla visione delle immagini registrate dalla videosorveglianza, gli Agenti della Polizia Ferroviaria avevano riconosciuto i presunti rapinatori e li avevano successivamente rintracciati nei pressi della stazione stessa. Uno di loro, nella circostanza, si era opposto al controllo cercando di aggredire gli operatori di Polizia con un paio di forbici che aveva in tasca, quindi era stato arrestato mentre gli altri due denunciati a piede libero. In seguito, nelle settimane a venire, ulteriori accertamenti per un altro episodio delittuoso denunciato alla Polfer, hanno permesso di associare a questo i medesimi protagonisti delle vicende precedenti e da qui le richieste delle ordinanze eseguite nella mattinata odierna.