RECENSIONE DI ASSUNTA DI BASILICO AD UN’ARTISTA POLIEDRICA ALESSANDRA DELLA QUERCIA

Da Dott.ssa Assunta di Basilico, Pluriartista, Psicologa e Pedagogista

Nel cuore della pittoresca Atri, un comune della provincia di Teramo, si erge la figura di Alessandra Della Quercia, un’artista che ha saputo intrecciare la sua passione per l’arte con un impegno sociale profondo e autentico. La sua opera non è solo un’espressione estetica, ma un potente strumento di comunicazione e trasformazione sociale, capace di toccare le corde più intime dell’animo umano.

Alessandra non è una semplice artista; è una narratrice della vita, una donna che utilizza le varie sfaccettature artistiche per raccontare storie di resilienza, speranza e cambiamento. Attraverso la pittura, la scrittura e il designer, riesce a dare voce a chi spesso rimane inascoltato, affrontando tematiche sociali di grande rilevanza, come l’emarginazione, la diversità e la ricerca di identità.

La sua arte è un viaggio che invita lo spettatore a riflettere e a confrontarsi con le proprie emozioni. Ogni opera di Alessandra è un invito a esplorare il mondo interiore, a riconoscere le proprie fragilità e a trovare la forza per affrontarle. La sua capacità di connettersi con il pubblico è straordinaria; riesce a creare un dialogo profondo e sincero, trasformando l’arte in un mezzo di comunicazione universale.

Uno degli aspetti più affascinanti del lavoro di Alessandra è la sua attitudine a collaborare con diverse comunità e gruppi sociali, socia attiva impegnata con l’Associazione Essere Oltre.

Attraverso laboratori artistici e progetti di inclusione, riesce a coinvolgere persone di tutte le età e provenienze, creando spazi di condivisione e crescita collettiva. Questo approccio non solo arricchisce la sua pratica artistica, ma contribuisce anche a costruire una rete di solidarietà e supporto all’interno della comunità.

Le sue recenti esposizioni artistiche, tenutesi presso l’Associazione Essere Oltre e in numerosi altri spazi culturali, hanno rappresentato un momento di straordinario interesse per il pubblico. Questi eventi non solo hanno messo in luce la sua creatività e il suo talento, ma hanno anche stimolato un vivace dibattito tra gli spettatori, favorendo un’interazione profonda con le opere esposte.

In aggiunta alla sua attività espositiva, ha dedicato parte della sua carriera alla scrittura, pubblicando libri e racconti che catturano l’attenzione sia dei giovani che degli adulti. Le sue narrazioni, ricche di emozione e riflessione, affrontano temi universali e attuali, riuscendo a coinvolgere lettori di diverse età. Attraverso le sue parole, riesce a creare mondi affascinanti e personaggi indimenticabili, invitando il pubblico a esplorare nuove prospettive e a riflettere su questioni importanti.

La combinazione della sua arte visiva e della scrittura ha reso il suo lavoro particolarmente significativo, contribuendo a un dialogo culturale che trascende le generazioni. Le sue opere non sono solo un’espressione personale, ma anche un invito a esplorare la complessità dell’esperienza umana, rendendola accessibile e rilevante per tutti.

In un’epoca in cui la comunicazione è spesso superficiale e frammentata, Alessandra Della Quercia emerge come una figura di riferimento, capace di restituire all’arte il suo valore più autentico: quello di unire, di emozionare e di far riflettere. La sua dedizione al sociale, unita alla sua straordinaria sensibilità artistica, la rendono un esempio luminoso per le nuove generazioni di artisti e per chiunque desideri utilizzare l’arte come strumento di cambiamento.

Alessandra Della Quercia non è solo un’artista, ma una vera e propria agente di cambiamento. La sua opera ci invita a guardare oltre le apparenze, a scoprire la bellezza nella diversità e a impegnarci attivamente per un mondo migliore.

È un onore poter assistere alla sua crescita artistica e sociale, e sono certa che il suo percorso continuerà a ispirare molti altri nel futuro.

Recensione di Dott.ssa Assunta Di Basilico

A Alessandra Della Quercia

Nel giardino dell’anima, dove regna il silenzio, fiorisce una melodia, dolce e profonda, è il canto di Alessandra, un’arte che avanza, come un soffio di vento che la vita circonda. Le sue mani, come foglie, accarezzano il tempo, tracciano sentieri di luce e di sogni, ogni nota un respiro, ogni verso un momento, un abbraccio di pace, dove il cuore si posa. Sensibilità infinita, come un mare in calma, le sue opere parlano, raccontano storie, in ogni pennellata, in ogni dolce gesto, si cela un universo di speranze e di glorie. Quando il mondo si ferma e il rumore svanisce, la sua voce si leva, un eco di serenità, come un canto di stelle che nel buio fiorisce, portando nel cuore una dolce verità. Alessandra, artista, custode di bellezza, la tua arte è un rifugio, un abbraccio sincero, in un mondo che corre, tu sei la dolcezza, una melodia eterna, un sogno vero.

Autore Assunta Di Basilico

