REGIONE. FEDELE (M5S): “SU MISURE A SOSTEGNO DEL COMPARTO TURISTICO, NON DIMENTICARE GLI OPERATORI DEL SETTORE INVERNALE”

“Concordo con la necessità di mettere in campo misure a sostegno del settore turistico, che rischia di subire profonde ripercussioni per colpa della paura generata dal Covid19. Ho rappresentato il mio sostegno all’assessore Febbo, al quale però ho anche segnalato l’importanza di coinvolgere nella discussione la categoria del comparto turistico montano/invernale”. Lo afferma il Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle Giorgio Fedele che continua: “Gli operatori del turismo invernale sono i primi su cui gli effetti generati dalle notizie relative al Coronavirus si stanno facendo sentire in maniera decisamente negativa. Per questa ragione, ho ritenuto doveroso chiedere all’Assessore Febbo di ampliare la platea dei soggetti con cui interloquire, per comprendere l’entità del danno subito. Sicuramente dobbiamo fare tutto il possibile per salvaguardare l’imminente periodo pasquale e soprattutto quello estivo. Altrettanto necessario – conclude Fedele – è tutelare e supportare chi gli effetti del Covid19 li sta già subendo, in termini di disdette e cali di presenze per la stagione invernale in corso”.