REGIONE. SANT’ANGELO: CLINICA IMMACOLATA DI CELANO: PLAUSO AL GRUPPO NEUROMED

Accolgo con soddisfazione la notizia di partenariato tra l’Associazione Opera Santa Maria della Pace di Roma e l’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli.

Questo accordo permetterà di inserire la struttura nel circuito di ricerca Neuromed e di poter quindi scongiurare le incertezze sulla sorte professionale dei circa 100 addetti ai lavori, salvandola quindi da una svendita oppure direttamente dalla chiusura. Siamo felici di poter vantare una struttura all’avanguardia completamente dedicata alla ricerca, che consenta di mantenere intatto l’attuale management.

In un periodo di grande tristezza e preoccupazione per il destino economico di tantissime realtà, della nostra regione questa notizia continua a farci sperare.

Un ringraziamento all’eurodeputato Aldo Patriciello per aver creduto ed investito nel nostro territorio.

Roberto Santangelo

Vicepresidente Vicario del Consiglio Regionale dell’Abruzzo