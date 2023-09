RETE OSPEDALIERA, LIRIS: PER ABRUZZO RISULTATO STORICO CHE RIAPRE DIBATTITO SU SANITÀ TERRITORIALE

“Oltre le parole, in politica esistono i fatti e l’approvazione della nuova rete ospedaliera dell’Abruzzo è un risultato storico che smentisce ogni cassandra, frutto di un lavoro impegnativo portato avanti sin dal giorno dell’insediamento della giunta Marsilio, di cui mi onoro di aver fatto parte, e di sapienti scelte anche in materia di bilancio”.

È il commento del senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris.

“Si tratta di uno strumento di pianificazione essenziale anche per sbloccare interventi di edilizia sanitaria, indispensabile a dare nuove risposte alle esigenze dei territori a partire da quelli dell’entroterra”, rileva il parlamentare, “rimettendo al centro del dibattito, anche nazionale, la necessità di una sanità territoriale che, dal d.m. 70 (il cosiddetto Lorenzin) in poi, ha sempre penalizzato le aree interne e montane. Nonostante questo, abbiamo fatto tutto quello che potevamo rispetto alle norme in vigore”.

“È una partita che nessuno prima d’ora era riuscito a chiudere, un ulteriore risultato che conferma il grande lavoro svolto dal centrodestra con il quale ci ripresenteremo all’elettorato tra pochi mesi, convinti di un risultato che non può che confermare la fiducia nei confronti della nostra compagine”, conclude Liris.