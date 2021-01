RIAPERTURA MUNDA – MUSEO NAZIONALE D’ABRUZZO – L’AQUILA – DAL 1 FEBBRAIO 2021 CON ORARIO LUNEDÌ-VENERDÌ 8.30/19.30

La nuova ordinanza configura la Regione Abruzzo in fascia gialla, il Museo Nazionale d’Abruzzo riapre dal prossimo lunedì 1 febbraio.

L’apertura è ad orario continuativo, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 19.30. La biglietteria chiuderà alle 19.00. Si conferma il costo del biglietto intero € 4,00, e ridotto € 2,00.

Queste le parole della direttrice del MuNDA , l’Arch. Maria Grazia Filetici “ Siamo felici di riaprire il MuNDA, che per il momento rimarrà chiuso per il fine settimana secondo le indicazioni del MiBACT.

I nostri obiettivi sono molti e per questo stiamo lavorando per nuove offerte e programmi di valorizzazione per tutti. Vi aspettiamo nella sede di Borgo Rivera il museo senza barriere architettoniche.”

Si auspica che la classificazione del territorio non subisca prossime variazioni.