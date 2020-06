RIAPERTURA PPI TAGLIACOZZO E PESCINA, BERARDINETTI: LA REGIONE DIMENTICA DI CONVOCARE I SINDACI IN COMMISSIONE

“Nonostante le rassicurazioni da parte dei rappresentanti marsicani in Regione Abruzzo tra i punti all’ordine del giorno della V commissione non compare la riapertura h24 dei punti di primo intervento degli ospedali di Tagliacozzo e Pescina”. A commentare l’accaduto è Lorenzo Berardinetti, sindaco di Sante Marie, che si è detto “stupito di quanto accaduto”. Nel vertice di lunedì al Comune di Scurcola Marsicana i rappresentanti marsicani al consiglio regionale si impegnati a portare la riapertura h24 dei Ppi subito sui tavoli regionali per un confronto insieme al presidente Marsilio e all’assessore Verì, ma questo non è accaduto. “Non possiamo aspettare oltre perchè la nostra gente ci chiede risposte concrete e non c’è tempo per le promesse non mantenute”, ha concluso Berardinetti, “chiederemo quindi al presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di fare in modo che questo importante argomento venga trattato durante la riunione dei capigruppo con l’obiettivo di poter avere quanto prima una data ufficiale per la riapertura h24 dei Ppi”.