Ricerca e selezione del personale: l’importanza del recruiting

Si può dire che le risorse umane, in un certo senso, rappresentano le fondamenta su cui viene creata e cresce un’impresa. Per questo motivo, in fase di ricerca del personale, è importante selezionare i profili dei candidati più in linea con il business e la mission aziendale.

L’efficienza e l’organizzazione, due fattori chiavi da cui dipende il successo di un’impresa, dipendono in buona parte da un’attenta e corretta attività di ricerca e selezione del personale. Questo perché, quando si è in procinto di ampliare l’organico aziendale, è di vitale importanza individuare e scegliere i candidati più adatti a ricoprire le posizioni vacanti.

A questo proposito, la soluzione più comoda, rapida e vantaggiosa è quella di affidarsi a una società di ricerca e selezione del personale come Jobtech. Fondata a inizio 2020 da Paolo Andreozzi e Angelo Sergio Zamboni, rispettivamente Ceo e Head of Business, l’agenzia per il lavoro interamente digitale opera a fianco delle aziende supportandole nelle operazioni di screening e sourcing del personale.

Andando incontro alle esigenze di un mercato del lavoro che necessita di sempre maggiore flessibilità, dinamismo e innovazione, Jobtech favorisce e velocizza l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Chi cerca lavoro ha il vantaggio di acquisire maggiore visibilità e, di conseguenza, di avere maggiori opportunità di trovare un impiego. Chi offre lavoro può invece beneficiare dell’assistenza specializzata di recruiter qualificati e in grado di selezionare i profili più idonei e in linea con le proprie aspettative.

Rivolgendosi a professionisti riconosciuti a cui delegare le attività di ricerca e selezione del personale si ha la possibilità di risparmiare tempo e risorse, avendo al contempo la garanzia di ricevere un servizio di grande qualità che mira alla piena soddisfazione del cliente. D’altronde, come detto in precedenza, il successo di un’impresa è strettamente legato all’efficienza e al valore delle proprie risorse interne.

La selezione e l’inserimento di risorse inadatte, bisogna aggiungere, potrebbe costare significative perdite in termini di denaro e di tempo dedicato. Senza contare che, in casi come questo, è necessario ricominciare da capo il processo di ricerca e onboarding, rischiando di procrastinare processi e attività particolarmente importanti per la routine e la crescita aziendale. Proprio per questa ragione, al fine di evitare gli sprechi di denaro, tempo e risorse causati da un eccessivo turnover, può essere decisamente vantaggioso ricorrere all’appoggio di recruiter specializzati capaci di calibrare la scelta del personale sulla base delle reali necessità del cliente.