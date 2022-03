RINNOVO CARICHE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI AVEZZANO E DELLA MARSICA

Dopo le elezioni del 21-22 Febbraio per il rinnovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Avezzano e della Marsica nella seduta di ieri si è provveduto ad attribuire le cariche e le deleghe al nuovo Consiglio che quindi è così composto: Valerio Dell’Olio Presidente, Fabrizio Ranieri vice Presidente, Antonio Del Fosco Segretario, Antonio Iulianella Tesoriere, Marisa Gismondi consigliere delegato al Comitato pari opportunità con funzioni di Presidente.

Nella stessa seduta sono state conferite le seguenti deleghe: Marisa Gismondi delegata alla formazione generale, coadiuvata da Ilaria Fiasca, Barbara Cleofe delegata alla formazione under 40 .

L’attività di Tesoreria sarà coadiuvata dalla consigliera Simona Bianchi.

Al consigliere Iulianella è stata conferita delega per i rapporti con gli Enti Locali e pubblici territoriali ed al consigliere Del Fosco è stato confermato la funzioni di referente OCC per il Tribunale.

Ieri, inoltre, si è tenuta la prima riunione del collegio dei Revisori dell’Ente composto dai colleghi Enza Di Domenico, Rossella Trioani e Vincenzo Silvestri.

ll nuovo Consiglio nel rispetto del mandato ricevuto dai colleghi, si adopererà in tutti i propri atti per la tutela della professione in attuazione del programma presentato.