Rinnovo e manutenzione patrimonio arboreo e del verde pubblico della città. Verdecchia: «Operazione a lungo termine che migliorerà la vivibilità ed il decoro della città di Avezzano»

AVEZZANO – Prosegue l’operazione di rinnovo e manutenzione del patrimonio arboreo e del verde pubblico della città di Avezzano.

Dopo il complesso intervento effettuato sui via Anna Maria Torlonia nelle scorse settimane, ora l’attenzione dell’Amministrazione, e dei settori competenti, si è spostata su parte di Via Nazario Sauro, Via Cesare Battisti e Via Marruvio.

Il lavoro che si sta effettuando è basato sulle risultanze delle VTA effettuate nei mesi scorsi e che hanno consentito agli uffici comunali di avere una mappatura piuttosto estesa della situazione.

«Abbiamo effettuato, sia di nostra iniziativa che sulla base di specifiche segnalazioni dei cittadini – spiega l’assessore Roberto Verdecchia -, affidandoci ad esperti del settore, migliaia di VTA (Visual Tree Assessment), ovvero la valutazione di stabilità delle piante stesse.

In molti casi, vuoi per l’età, molti alberi raggiungono o superano gli 80 anni, vuoi per intervenute patologie delle piante, l’interno delle stesse era quasi completamente cavo, determinando uno stato di pericolo per le persone e le cose.

Inoltre, avere alberi ormai giunti a fine ciclo, non avrebbe rappresentato un bel servizio per la città. Di conseguenza – conclude Verdecchia – abbiamo dato il via a questa grande operazione di intervento su alberi e verde pubblico».

L’attuale ciclo di interventi, che andrà avanti ancora per qualche altro giorno, riguarda in tutto una ventina di grossi alberi siti nella zona di Via Marruvio, Via Cesare Battisti e Via Nazario Sauro.

Si tratta di alberi malati e quasi totalmente cavi, come è facilmente intuibile dalle foto, ormai a fine corso vitale e che, in caso di crollo, avrebbero potuto causare gravi conseguenze alle persone.

Tutte le piante saranno adeguatamente sostituite con altri alberi che andranno a rimpiazzare quelli eliminati.

I tempi per la “ripiantumazione”, ovviamente, seguirà le fasi stagionali delle piante e, quindi, lo si farà nel periodo più favorevole per la ripresa del ciclo biologico degli alberi. E comunque entro il prossimo autunno.

«Come è facilmente intuibile – riprende l’assessore Verdecchia – questa è una operazione complessa e a lungo termine. Il monitoraggio fatto, e che dovrà essere completato, ci dice che gli interventi sono necessari un po’ su tutto il territorio comunale.

È volontà di questa Amministrazione portare a termine questo piano, per far sì che Avezzano abbia un patrimonio arboreo e di verde pubblico stabile, sicuro e bello, all’altezza del titolo di “Avezzano Città Giardino” che l’ha resa nota in tutta Italia.

Voglio concludere rassicurando tutti, cittadini, ambientalisti e amanti della natura, che nessun albero sano e in piena vitalità – conclude l’assessore Roberto Verdecchia – sarà toccato, se non per le necessarie opere di potatura e manutenzione che, comunque, saranno sempre compiute da mani esperte e professionali».