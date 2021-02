RIPARATA LA CONDOTTA DI ADDUZIONE DAI TECNICI DEL CAM, STOP AI DISAGI PER GLI UTENTI

E’ stata riparata questa notte la condotta di adduzione che porta l’acqua dalla sorgente del Liri fino nelle abitazioni della Marsica occidentale. La rottura era stata individuata ieri mattina nell’area della riserva naturale grotte di Luppa nel territorio del Comune di Sante Marie. “A causa del maltempo di questi giorni”, ha spiegato il dirigente del Consorzio acquedottistico marsicano, Leo Corsini, “c’è stato un cedimento del terreno che si è portato dietro la condotta creando la falla. Due squadre del Cam hanno operato per più di 24 ore riuscendo a individuare e riparare il guasto. Ci scusiamo con gli utenti per i disagi avuti con l’approvvigionamento idrico, la situazione sta tornando alla normalità”. Gli operai del Cam hanno terminato l’intervento questa notte alle 3 riuscendo a saldare la condotta e a chiudere la falla che si era aperta. Un’altra squadra si è già attivata per far ripartire il sistema idrico e, entro il primo pomeriggio, da tutte le abitazioni della Marsica occidentale è tornata regolarmente l’acqua.