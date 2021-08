RIPRISTINATA LA STACCIONATA DELLA SCUOLA MATERNA DI ONNA UN’ALTRA TESTIMONIANZA DI CITTADINANZA ATTIVA

La Scuola dell’infanzia di Onna ha una storia particolare. Sorta all’indomani del sisma del 2009, è una costruzione progettata da Giulia Carnevale per la sua tesi di laurea, uno dei 309 angeli volati in cielo in quella triste notte del 6 aprile. Le suore della Presentazione continuano a dar vita al sogno di Giulia gestendo la scuola, nonostante le numerose difficoltà. Almeno uno dei tanti problemi che impegnano Suor Giuseppina e Suor Pia è stato risolto, grazie al contributo dei volontari del Real Circolo Francesco II di Borbone e dell’APD Real L’Aquila, in collaborazione con l’Assessorato alle Opere Pubbliche del Comune dell’Aquila. La staccionata in legno che delimita l’area giochi della struttura oggi è stata completamente ristrutturata e resa più sicura.

“Siamo stati ben lieti di dare il nostro piccolo contributo alla comunità di Onna – ha dichiarato il delegato degli Abruzzi Michele Longo – nello spirito del nostro sodalizio che oltre ad avere finalità di promozione culturale, storica ed etica, persegue finalità di utilità sociale. L’attività è stata realizzata con il sostegno del nostro Presidente Onorario S.A.R. il Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Calabria, Capo della Real Casa delle Due Sicilie. Un vivo ringraziamento lo dobbiamo al Consigliere Comunale Giancarlo Della Pelle, persona sensibile e di animo nobile che ci ha permesso di avvicinarci alla realtà di Onna, ma ci preme ringraziare anche l’Assessore Vito Colonna, che ha predisposto l’impianto burocratico, fondamentale anche in attività gratuite come questa”.

“L’attività svolta ad Onna – ha spiegato l’Assessore alle Opere Pubbliche del Comune dell’Aquila Vito COLONNA – conferma la validità del modello da me proposto, di collaborazione gratuita tra istituzioni e associazioni, un esempio “credibile e virtuoso” di cittadinanza attiva che continueremo ad incentivare, perché soluzione economica ed efficace alle esigenze del territorio. Ringrazio i volontari del Real Circolo Francesco II di Borbone e gli amici dell’APD Real L’Aquila – ha concluso L’Assessore Colonna – che difronte a iniziative benefiche come questa, si confermano sempre in prima linea.

Ma l’impegno non finisce qui. Il presidente dell’APD Real L’Aquila, Antonio Caracciolo e il delegato degli Abruzzi del Real Circolo Francesco II di Borbone hanno preannunciato una giornata dedicata alla raccolta fondi per la scuola di Onna con un evento rivolto alla comunità dei residenti della frazione aquilana.