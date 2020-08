La rissa è iniziata prima solo con le mani, per poi passare alle coltellate. E’ accaduto sul lungomare di Alba Adriatica dove alcuni giovani sono stati protagonisti di una furiosa lite. Due ragazzi tra i 16 ed i 18 anni sono finiti in ospedale con ferite da arma da taglio, per fortuna non sono in pericolo di vita. Non sono chiare le cause del litigio, i Carabinieri stanno ricostruendo l’accaduto aiutati dai molti testimoni che hanno assistito alla scena.