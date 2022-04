RISSA IN PIENO CENTRO, IDENTIFICATI I RESPONSABILI

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Pescara nel corso di servizi mirati a prevenire e reprimere i reati in generale hanno tratto in arresto un 29enne in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare in atto emessa dal Tribunale di Pescara.

Il provvedimento in parola, scaturisce a seguito della richiesta avanzata dai militari, che hanno documentato come questi, in atto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G., non si fosse mai presentato presso il Comando della Stazione di Pescara Principale per apporre la prescritta firma.

Emesso il provvedimento sono scattate le ricerche dell’uomo, senza fissa dimora, che è stato rintracciato ieri sera in questa via Tavo (ferro di cavallo) e tratto in arresto.

L’uomo è stato quindi associato ad una casa circondariale ove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.